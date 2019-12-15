نجم الهلال أطهر الطاهر يحترف في احد الأندية الخليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : المح لاعب الهلال والمنتخب الوطني الأول أطهر الطاهر عبر صفحتة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه بات على مقربه من،الاحتراف الخارجي وانه تلقى عرضا من أحد أندية الخليج ويذكر ان اللاعب تلقي عرضا لتمديد عقده مع ناديه الهلال بعد المستويات الجيدة التي ظل يقدمها.

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