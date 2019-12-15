البيت الأبيض يكشف حقيقة صادمة عن علاقة ترامب بزوجته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف البيت الأبيض، عن سر متعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزوجته، ميلانيا ترامب.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” إن “الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى يتواصلان بشكل مختلف”، وذلك في معرض دفاعها عن صمت ميلانيا إزاء هجوم زوجها على الناشطة البيئة السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، بعد حصولها على لقب “شخصية العام” من مجلة “تايم” الأمريكية.

وتعرضت ميلانيا ترامب لانتقادات، بسبب صمتها حيال هجوم زوجها على غريتا تونبرغ، البالغة من العمر 16 عاما، والمصابة بالتوحد، خاصة أنها من أطلقت مبادرة “Be Best” لمحاربة التنمر على الأطفال بكل أشكاله، ومنها عبر شبكة الإنترنت.

وقالت ستيفاني غريشام في تغريدتها: “إن “Be Best” هي مبادرة السيدة الأولى وستواصل العمل لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال، ومثل حال معظم المتزوجين، فإنه ليس سرا أن الرئيس والسيدة الأولى غالبا ما يتواصلان بشكل مختلف”، في تبرير منها على صمت ميلانيا ترامب.