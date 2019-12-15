الجيش الإسباني يبحث عن نساء ناطقات باللغة العربية للإنضمام اليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن فتحها المزيد من الوظائف وتحديدا للنساء الراغبات بالانضمام للقوات الخاصة، في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب.

صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بأن الأمم المتحدة دعت إلى تجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر النساء الناطقات باللغة العربية من بين اللواتي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة والناتو في مناطق النزاع.

وقامت الوزيرة الإسبانية بزيارة لقايدة العمليات الخاصة في الجيش الإسباني، حيث انضمت بعض النساء إلى وحدات النخبة، بحسب مانقل موقع “bbc”.

وحضرت الوزيرة خلال الزيارة تمرينا عمليا للقضاء على مركز إرهابي مفترض، بهدف جمع معلومات استخباراتية. سبوتنيك المادة السابقة هجوم و سخرية من حسناء متهمة بـ(كسير التلج) للكاردينال المقالة القادمة ملكة بريطانيا تحدد أجندة رئيس الوزراء بوريس جونسون

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