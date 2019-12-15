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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استقبح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الجديدة للمطربة عبير الورد التي تحمل اسم (الكاردينال) موضحين بأنها من قبيل (كسير التلج) الذي يعنى في العامية السودانية كيل المدح والتقريظ من أجل المصلحة والتزلف والتقرب للشخصية الممدوحة.
وحوت الأغنية العديد من عبارات المدح لرجل الأعمال ورئيس نادي الهلال السوداني أشرف الكاردينال المشهور بدعمه للنادي بجانب العديد من الفعاليات و المناسبات الإنسانية حيث يقول مطلع الأغنية:
دا المساح دموع الشقا ..
الكاردينال دا جد بلحقا
واتهم المتابعون للأغنية بأنها جاءت في سياق المدح من أجل المصلحة (كسير تلج) حيث قال معلق:(الأغنيه جميله لحن وأداء لكن كسير التلج شيييييين) ووافق اخر ما ذهب اليه سلفه حيث ذكر: ( تلج وتطبيل دا المطلع زيتنا).
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم و سخرية من حسناء متهمة بـ(كسير التلج) للكاردينال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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