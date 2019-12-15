قطر تكشف إجراء محادثات مع السعودية “منفردة” دون الإمارات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر لا تجري محادثات مع الإمارات، في الوقت الحالي، لإنهاء الأزمة الخليجية، بينما أشار إلى تطور جديد، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
وتابع آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة: “رغم ذلك، فإن قطر أجرت نقاشات مع المملكة العربية السعودية”، مضيفا: “تخفيف حدة الأزمة مع المملكة، مكن الدولتان الجارتان، من إنشاء خط اتصال بينهما”.
وأضاف: “المحادثات، التي نجريها في الوقت الحالي، هي مع السعودية، ونتطلع إلى نظر، بقية القضايا، في مرحلة لاحقة”.
وذكرت شبكة “بلومبرغ”، على موقعها الإلكتروني، أن وزير الخارجية القطري، ألمح إلى إمكانية حدوث محادثات مشابهة مع الإمارات العربية المتحدة، في المستقبل، مشيرة إلى قوله إنه “لا يوجد موعد محدد لإجراء مصالحة مع الرياض”.
وتقول الشبكة الأمريكية، إن “الدول الخليجية تتخذ خطوات متقطعة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية، التي مازالت قائمة منذ 30 شهرا”.
سبوتنيك
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