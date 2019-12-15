حسناء تبعث برسالة شكر للسودانيين من كوستاريكا بسبب (البزنس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعثت سيدة الأعمال السودانية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكبة مروة المشهورة بلقب كادي – بعثت برسالة شكر لكل المتابعين لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى النجاح الكبير للفيديو الذي نشرته وعرضت فيه تجربتها في مجال التسويق الشبكي موضحة بأنها تفاجأت بردود الفعل الكبيرة التي عكستها كمية التعليقات عبر المتابعين.

وكانت مروة التي استطاعت دخول عالم السوشيل ميديا وبدأت في تسويق منتجات للسوق السوداني من داخل الولايات المتحده الامريكية. بعثت برسالة الشكر للمتابعين عبر فيديو أوضحت فيه بأنها سجلته من كوستاريكا حيث قالت:(سلام من كوستاريكا حيث المناظر الرهيبة شديد).