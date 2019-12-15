دولة عربية تعتزم مقاضاة تركيا وقطر دولي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، أنها بصدد “رفعِ دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا”.

وأشارت الخارجية الليبية، في بيان لها، إلى أن “لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تثبت تورط قطر وتركيا في تلك الأعمال على مدى 5 سنوات”، وذلك قناة “العربية”.

وأضاف البيان، أنه “سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضد الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين”.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، أنه رصد خلال السنوات الماضية وقائع دعم من الدولتين للجماعات المسلحة، آخرها يوم الجمعة الماضي، استهداف مخازن سلاح تحوي طائرات تركية مسيرة وذخائر ومعدات عسكرية مصدرها تركيا في مدينة مصراتة.