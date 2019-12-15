قرار مرتقب بعدم التعامل مع الذهب المعالج بالزئبق

أقر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، بغياب دور الحكومة في مناطق التعدين وأسواق الذهب، وأكد لدى مخاطبته لمؤتمر قضايا التعدين بالخرطوم أمس حاجة الحكومة لسياسات عاجلة للقطاع الذي يعد من أكثر القطاعات إنتاجاً في ظل تراجع الزراعة والصناعة.

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وكشف عادل بحسب صحيفة السوداني، عن قرار مرتقب بعدم التعامل مع الذهب المنتج بواسطة الزئبق، وقال “لا نريد الدخول في قائمة الدول الراعية للزئبق”، وأضاف “دخول القائمة سهل ولكن الخروج منه صعب”، ولفت إلى أن البلاد لا تريد أن تدخل مع المجتمع الدولي في تحديات بسبب استخدام الزئبق الذي وقعت اتفاقية لمنع استخدامه منذ العام المقبل، وأعلن عن خروج بنك السودان نهائياً من مشتروات الذهب، كاشفاً عن دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شراء الذهب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)