هلال يعلن الوحدة مع (الاتحادي الأصل)

اعلن رئيس الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادي الديمقراطي، حسن عبد القادر هلال الوحدة مع الاتحادي الاصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني. وقال هلال في اجتماع اللجنة العليا لاستقبال الحسن بمنزل الخليفة محمد كمبال بام درمان قال وفقاً لآخر لحظة: ان المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب لم الشمل الاتحادي وذلك لدوره التاريخي في الاستقلال والوحدة الوطنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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