قيادي اسلامي: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب)

أعلن القيادي الإسلامي البارز الناجي عبد الله استمرار مسيرة الزحف الاخضر يوم السبت من كل اسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك. وقال الناجي خلال مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب).

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وأضاف الناجي: بحسب آخر لحظة: (هذا الزحف الأخضر هو زحف عفوي لا تراجع بل إقدام .. أقول لمن نسي أو تناسى الخرطوم ليست موسكو من كان يظن أنه يتحدث عن القرآن أو الشريعة أو المناهج أو الصحابة فليبحث له عن بلد آخر غير الخرطوم. والشعب السوداني ممكن يستحمل الجوع والمرض والرهق وكل الابتلاءات لكن لما الحكاية توصل الدين فإن راية الاسلام لن تنتكس في السودان).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)