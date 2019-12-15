قرار بإعادة تشكيل الهيئة القيادية للاتحادي الأصل

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني قراراً بإعادة تشكيل الهيئة القيادية للحزب، ووجه الميرغني وفقاً لبيان بدعوة الهيئة القيادية للحزب للانعقاد برئاسة نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني، كما كلفه الميرغني بحسب صحيفة السوداني، بحضور الذكرى السنوية للسيد محمد عثمان الأقرب والتي ستقام بمسجد السيد علي الميرغني اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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