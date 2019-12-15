الدقير: مسيرة “الزحف الأخضر” كانت بلا هدف

وصف القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير اتهام الحكومة الانتقالية بأنها جاءت ضد الإسلام بـ”الكلام الفارغ”، وقال إنه لا ينطلي على الشعب السوداني، واعتبر الحديث عن الخوف على الإسلام في هذه المرحلة بأنه محاولة يائسة لتديين السياسة.

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وأقر الدقير في مقابلة مع قناة الجزيرة بوجود بطء من الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة للشهداء، وشدد على أن هذه قضية لا تقبل المساومة ويجب حسمها انتصاراً للعدالة والديمقراطية.

ووصف الدقير بحسب صحيفة السوداني، مسيرة “الزحف الأخضر” التي قادتها تيارات إسلامية بجانب قيادات محسوبة على حزب المؤتمر الوطني المحلول أمس، بأنها كانت بلا هدف، وليست لها قيادة أو مبررات منطقية، لكنه أكد أن مجرد إتاحة الحريات للتعبير عن الآراء المختلفة هو انتصار للثورة وخطوة مهمة في تطبيق الديمقراطية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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