المهدي يدعو قيادات الحكومة السابقة الاقتداء بابنه في الاعتذار

قال رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، ان القوات المسلحة تعاني من تشوهات ينبغي على المكون العسكري ان يتصدى لها، واضاف المهدي بعد نجاح الثورة قدمت نصيحة الى قيادات النظام السابق وشركائهم ،بان يعترفوا بالانقلاب وخطا التمكين واشعال الحرب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ويطلبوا من الله المغفرة ويعتذروا للشعب بجانب تقديم الفاسد منهم الى القضاء ، ودعا المهدي في لقاء جماهيري بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق بقية قيادات النظام السابق للاقتداء بابنه عبد الرحمن الصادق الذي اعتذر للشعب.

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ودعا المهدي قوى الحرية والتغيير لعدم الاستهانة بالتيار الاسلامي لما له من قوة وعتاد ومال، واكد ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وتجنيب البلاد الانزلاق نحو مصير مجهول.

وأشار لوجود اخطاء كارثية في ممارسات حكومة الفترة الانقالية، ولم يستبعد تدخل الجيش لتصحيح المسار، وجزم المهدي بان الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذا المأزق، ودعا المهدي التيار الاسلامي لتقبل حوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر جامل يشارك فيه كل اهل السودان.

وقال المهدي وفقاً لآخر لحظة: ان انحياز قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” لمطالب الشعب يجب ان يقابل بايجابية، ونوه الى ان الاتهامات الموجهة لقواته ستبت فيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)