النيابة: “البشير” تنتظره قضايا تصل عقوبتها للإعدام

أعلنت النيابة العامة أن الرئيس السابق عمر البشير تنتظره عدد من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري. وأوضحت أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة.

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وأكدت النيابة العامة في بيان بحسب صحيفة السوداني، أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحق البشير لمدة سنتين، ونوهت إلى أن المركز القانوني لـ”البشير” قد تحول من موقف المتهم إلى موقف المحكوم عليه “المدان” وبالتالي يخضع إلى لوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود.

وأوضحت أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وقالت إن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية تكشف عن سوء المنقلب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)