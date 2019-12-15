الصندوق: 2020 نهاية معاناة الطلاب ذوي الاعاقة

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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قطع الامين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسور حمزة ابراهيم، بان النصف الاول من العام 2020 سيكون نهاية المعاناة للطلاب ذوي الاعاقة في ايجاد وسائل للحركة والتنقل بين السكن والكليات، ووجه الامني العام للصندوق الذي كان يخاطب حلقة النقاش التي نظمتها ادارة الرعاية الاجتماعية بالصندوق ضمن احتفالها باليوم العالمي للاعاقة، وجه ادارة المشروعات والتخطيط بالامانة العامة للصندوق بتصميم غرف وحمامات وممرات خاصة للطلاب ذوي الاعاقة في البنايات السكنية للطلاب بكل الولايات.
من جانبه ثمن مسؤول التشريعات والوصول للعدالة بمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة السموأل العتموري وفقاً لآخر لحظة، ثمن الجهود الكبيرة التي يقدمها الصندوق في رعاية الطلاب ذوي الاعاقة من خلال توفير وسائل الحركة والمعينات السمعية والبصرية والرعاية الثقافية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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