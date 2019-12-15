الحركات تطلب من الحكومة إيقاف التعيينات للوظائف العامة

علمت مصادر، أن حركات الكفاح المسلح أبلغت الحكومة الانتقالية رسمياً بضرورة إيقاف التعيينات التي تتم لشغل الوظائف العامة،

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وعقد بعض قادة الحركات اجتماعاً مطولاً بالعاصمة جوبا مع نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وممثل مجلس الوزراء وآخرين، وأبدى قادة الحركات اعتراضهم على التعيينات التي تتم لشغل الوظائف العامة وطلبوا إيقافها.

وبحسب صحيفة السوداني، أن الحركات تمسكت بضرورة إيقاف التعيينات، وتابع “أوصلوا رسالتهم عبر ممثل مجلس الوزراء لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)