الإمدادات: استقرار الوفرة الدوائية

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية استقرار الوفرة الدوائية، وتوفر الادوية المنقذة للحياة، وقطع بعدم وجود انقطاع في اي صنف لافتاً كل الادوية من دربات وادوية السكر والهرمون. Advertisements وعزا مدير ادارة الصيدليات بالصندوق د. مجاهد عبد السلام بحسب آخر لحظة، ازدحام الصيدلية المركزية بالصندوق بالمواطنين لخفض اسعار الادوية بدعم من الحكومة وتوفرها باقل من 47% من اسعار القطاع الخاص.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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