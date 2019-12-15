الشيوعي: الوطني لن يعود للسلطة إلى يوم الدين

تظاهر الآلاف في شارع القصر أمس تلبية لدعوة أطلقها مجهولون تحت مسمى “الزحف الأخضر”، احتجاجاً على سياسات الحكومة الانتقالية ومطالبين بإسقاط حمدوك، ورددوا هتافات بمكبرات الصوت (حرية، سلام، عدالة والإسلام خيار الشعب)، (سقطت سقطت يا حمدوك)، وسخر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، من مسيرة الزحف الأخضر، ووصف كرار بحسب صحيفة آخر لحظة، المسيرة بأنّها فرفرة مذبوح.

وقال إنّ تأخير تطبيق قانون تفكيك نظام المؤتمر الوطني منح بعض قيادات البشير جرأة للخروج إلى الشارع. وأضاف” المؤتمر الوطني نفضه التاريخ ولن يعود للسلطة إلى يوم القيامة”.

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في وقت خرج عشرات من المتظاهرين في مواكب بالسوق العربي بوسط الخرطوم، في اتجاه القصر الرئاسي، دعماً للحكومة الحالية، وهتف المؤيدون بشعارات (شكراً حمدوك)، (البلد دي حقتنا منية حكومتنا)، و(أي كوز ندوسو دوس)، بجانب تمجيد رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشعارات (برهان مالو.. برهان بل الكيزان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)