التاريخ: 15-ديسمبر-2019
37 مشاهدة
تظاهر الآلاف في شارع القصر أمس تلبية لدعوة أطلقها مجهولون تحت مسمى “الزحف الأخضر”، احتجاجاً على سياسات الحكومة الانتقالية ومطالبين بإسقاط حمدوك، ورددوا هتافات بمكبرات الصوت (حرية، سلام، عدالة والإسلام خيار الشعب)، (سقطت سقطت يا حمدوك)، وسخر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، من مسيرة الزحف الأخضر، ووصف كرار بحسب صحيفة آخر لحظة، المسيرة بأنّها فرفرة مذبوح.
وقال إنّ تأخير تطبيق قانون تفكيك نظام المؤتمر الوطني منح بعض قيادات البشير جرأة للخروج إلى الشارع. وأضاف” المؤتمر الوطني نفضه التاريخ ولن يعود للسلطة إلى يوم القيامة”.
في وقت خرج عشرات من المتظاهرين في مواكب بالسوق العربي بوسط الخرطوم، في اتجاه القصر الرئاسي، دعماً للحكومة الحالية، وهتف المؤيدون بشعارات (شكراً حمدوك)، (البلد دي حقتنا منية حكومتنا)، و(أي كوز ندوسو دوس)، بجانب تمجيد رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشعارات (برهان مالو.. برهان بل الكيزان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشيوعي: الوطني لن يعود للسلطة إلى يوم الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.