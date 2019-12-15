شاهد: مواطنون يتعرضون لحوادث (قُطاع طرق) ليلاً بكباري وشوارع الخرطوم

أفاد عدد من المواطنين من سكان ولاية الخرطوم، بتعرضهم لمحاولات تعطيلهم ونهبهم من قبل قُطاع طرق بأحد كباري وشوارع العاصمة الخرطوم، ليل السبت، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وكتب ( أبوبكر محمد علي) بإحدى قروبات مواقع التواصل عن حادث مؤسف حدث معه ليل السبت قائلا: السلام عليكم يا جماعة الناس تعمل حسابها من كبرى سوبا بالليل.

البارحة وانا راجع بيهو كنت ماشي في امان الله فجأة وانا نازل من الكبرى بسرعة القى حاجز عبارة عن لستك شاحنة في منتصف الشارع ربنا ستر، وانعطفت من اللستك، لقيت شماسة طلعوا من تحت الكبرى واحد فيهم رمى حجر في الزجاج الضربة جات ف الكبوت والقزاز والصور بتوريك حجم الحجر قدر شنو المهم بعد الحجر ما وقفتا ليهم لانو ما شايل معاى ولا حتى سكين لو اضطريت تجى بهناك يا ليت تعملوا حسابكم او شيل معاك اى سلاح.

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فيما افادت (ناريمان فضل) عن تعرضها لمحاولة نهب مشابهة، ليل السبت في تقاطع شارع الهواء مع الازهري بالخرطوم، 3 رباطه مسلحين واقفين في منتصف الزلط، لمن انا عكست الشارع ومشيت بالمسار التاني.

وأدلى مواطن آخر: نحن برضو حصلت لنا في شارع الهواء ليلا القزاز الخلف مرفوع من شدة الحجر الاتجدع فيهو حسينا بيها طلقة، العربية فقدت التوازن كانت حتنقلب لأننا كنا ماشين بسرعه ربنا قدر ولطف.

وشاهد عدد من المارة قبل أيام بشارع الهوا بالخرطوم، وجود حواجز في فترة مبكرة من الصباح أثناء ذهابهم للعمل، بفعل قطاع الطرق الذين استخدموها في الغالب ليلا.

وناشد المواطنون السلطات الأمنية بتكثيف دورياتها وارتكازاتها ليلاً في هذه الشوارع التي أصبحت مقصداً للمجرمين، خاصة مع تنامي الظاهرة وتهديد حياة المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)