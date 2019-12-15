غندور: لن اعتذر للشعب السوداني عن مشاركتي في الحكومة السابقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، إنه لن يعتذر للشعب السوداني عن مشاركته في الحكومة السابقة، وبرر ذلك بأن الحديث عن الاعتذار يعني تجريم حزبه.

وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية اليوم ” السبت”، إنه لا يجد ما يدعوه للإعتذار، وأضاف :”عن ماذا أعتذر، ولن أعتذر عن أخطاء ارتكبها آخرون”.

ونوه إلى أن غالبية قيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير شاركت في الحكومة السابقة، وأضاف “تسلط قوى الحرية والتغيير علينا من أقدار الله”، لافتاً إلى أن انالثورة سُرقت ويجب أن يتم استعادتها من أحزاب وصفها بالأقلية.

باج نيوز