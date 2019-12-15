غسيل معدة لـعبد الله و الحاج عطا المنان وحراس بسجن كوبر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسبّبت وجبة بعثة بها زوجة شقيق المعزول عبد الله البشير المعتقل بسجن كوبر في إثارة الرعب بالسجن.
ودوّن ضابط برتبة الملازم يتبع للسجن بلاغًا ضد الفريق نور الهدى الشفيع تحت المادة”130/20″ الشروع في القتل.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” بحسب مصادرها إنّ”نور الهدى” بعثت بوجبة لزوجها وآخرين يوم الجمعة، عبارة عن”قراصة وملاح تقلية”.
وأوضحت أنّ زوجها عبد الله البشير والقيادي بالنظام المباد الحاج عطا المنان وآخرين بالعنبر تناولوا الوجبة.
وذكرت الصحيفة أنّ”نور الهدى” أرسلت الوجبة في وعائين أحدهما لزوجها والآخر للحراس.
ونبهّت إلى أنّ نور الهدي أجرت اتصالاً بعد تناول الجميع للوجبة، وأوضحت أنّ بالطعام”زجاجًا مسحونًا”.
وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها إخضاع جميع من تناولوا الطعام لغسيل معدة فوري، وقالت إنّ الشاكي في البلاغ ضابط برتبة ملازم تابع للسجن.
وجزمت بإرسال عينة من الطعام إلى المعامل الجنائية، وأوضحت الفحوصات أنّ الطعام لا يصلح للاستخدام الآدمي.
باج نيوز
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