وسقطت ادعاءات الطهر والعفاف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد تسعة اشهر من الاطاحة به ، وبعد محاكمة اخذت فترة طويلة صدر أمس السبت الحكم على الرئيس المعزول فى قضايا فساد مالى حيث قضت المحكمة بسجن البشير لمدة سنتين يتم ايداعه فيها بمؤسسة الرعاية الاجتماعية نسبة لتجاوزه سن السبعين حيث ان القانون يمنع ايداع من بلغوا السبعين من عمرهم السجن ، وبهذا الحكم يتبدل الموقف القانونى للبشير من منهم الى مدان وبالتالي يخضع إلى لوائح السجون بكل ما تفرضه من قيود.

وفى جلسة النطق بالحكم وبعد تلاوة القاضى للوقائع وادانته المخلوع وايراده رد المحكمة على مرافعة الدفاع عند تكييفه للوضع القانونى وقبل النطق بالحكم طلب من الدفاع والمتهم ان يذكرا للمحكمة مايريانها ظروفا مخففة ولكن الدفاع وبعد التشاور مع المتهم قال أنهم لايسترحمون المحكمة ولاغيرها ولايستجدونها شيئا ، وبدأ محامى الدفاع فى الحديث لكنه بكل آسف لم يلتزم بالموجهات القانونية لعمل المحاماة وانما حول القضية من قانونية الى سياسية وقدم كلاما اشبه بالندوة السياسية واركان النقاش منه الى المرافعة القانونية ومع اعتراض المحكمة عليه اكثر من مرة الا انه واصل فى طريقته الى ان انتهى لتضج المحكمة بتكبيرات وهتافات انصار البشير الذين غصت بهم القاعة وقاموا بعدها باثارة الفوضى والشغب وهتفوا ضد المحكمة مما اضطرها لاخراجهم ثم واصلت عملها وتلاوتها القرار الى ان وصلت الى النطق بالحكم .

اما الان وقد صدر الحكم واصبح الرجل مدانا سجينا فان المهم التأكيد على ان هذا الحكم ليس إلا قطرة فى بحر جرائم المفسد عمر البشير وتجاوزاته التى يستحق على كثير منها اقسى العقوبات وصولا الى الاعدام ، وليست المحاكمة التى جرت وتم النطق بالحكم فيها أمس إلا نقطة صغرى لاتذكر فى جرائم هذا الرجل وحزبه وجماعته .

نتمنى ان تتواصل محاكمة المخلوع ويتم تحريك البلاغات ضده – وما اكثرها وما اكثر ضحاياه – وان تتحقق العدالة ولو جزئيا ويرى بعض المظلومين الجلاد ينال جزءا من عقوبة يستحق اكبر منها ، واكثر مايحير الانسان جرأة انصار المخلوع وهتافهم العالى فى المحكمة وخارجها ببراءته وان المحاكمة التى تمت سياسية وليست قانونية وكأنهم لم ينظروا الى حجم الجرائم وعددها التى يعد المخلوع مسؤولا عنها بشكل اساسى ولايمكن مطلقا القول ببراءته منها ، ونقول ان صدور الحكم بادانة الرجل بتهم الفساد والخيانة يسقط ادعاءات جوفاء ظل يرددها المخلوع وجماعته عن طهرهم وعفتهم ونبلهم وانهم هدية السماء الى اهل السودان – بحسب تعبير عراب الانقاذ وكبير مجرميها الراحل الدكتور الترابى – وتحول البشير الى مجرم مدان بجرائم الشرف والامانة وياله من عار ليس بعده عار.