سلاح امريكي جديد..وكيف نجابهه؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى اطار تبيين رؤيته لطبيعة امريكا وسعيها لفرض هيمنتها على الغير فى مختلف العصور تحدث الزعيم الدينى مرشد الجمهورية الاسلامية فى ايران لعدد من ضيوفه وبينهم رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحانى ، تحدث السيد على الخامنائى عن فهمه لامريكا والسلاح الذى تعتمده الان فى حربها على الغير وسعيها لاجبارهم على السير فى ركابها والخضوع لها .

السيد على الخامنائى قال لضيوفه ان السلاح الجديد الذى اعتمتده امريكا بحسب فهمه وقراءته للاحداث لاستخدامه فى المنطقة وصولا لمراميها وانهم فى الجمهورية الاسلامية يراقبون ذلك بدقة ويعرفون اثاره ويتابعونه لحظة بلحظة ولايغفلون عنه ابدا هذا السلاح هو التغلغل والنفوذ اذ ان امريكا اعتمدته كسلاح رئيسى مقدم على أى سلاح سواه ، التغلغل الى المراكز الحساسة ومواطن اتخاذ القرار لايجاد التفرقة وضعضعة العزيمة الوطنية للشعوب وخلق حالة من عدم الثقة بين الشعوب والحكومات والتلاعب فى حسابات أصحاب القرار والايحاء بان حل المشاكل يكمن فى الارتباط بامريكا وجعل الكثيرين يتبنون هذه الرؤية ويعملون وفقا لها ولاسبيل للحل غير السير فى ركابها ومن ثم لاتكون هناك مساحة أصلا للدعوة الى معارضةامريكا أو العمل على مقاومتها والدعوة للاستقلال عنها وعدم التبعية والاستسلام لها وتريد امريكا ان تستقر هذه الفكرة فى اذهان اصحاب القرار ويمارسوا عملهم السياسى بناء عليها وإن يصبح هذا المفهوم هو السائد فى اذهان شعوب العالم الاسلامى لتسهل السيطرة عليهم .

السيد الخامنائي قال ان هذه هى اسلحة امريكا الجديدة وهى بحسب رؤيته اخطر واعظم تأثيرا من السلاح التقليدى ، وقال المرشد الايرانى انه وبحسب مايشاهده أى مراقب مهتم فان امريكا تعتمد الخداع والغش وبحسب التعبير القرانى النفاق وتلا قوله تعالى : كيف وإن يظهروا عليكم لايرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم . وقال هكذا هم وقد وصفهم الله تعالى بذلك .

ثم عرج على معالجة الأشكال وعدم الوقوع فى الفخ الامريكى بقوله ان علاج هذا العداء ليس إلا شيئا واحدا الصمود والاستقامة والثبات (فاستقم كما امرت ومن تاب معك )

وقال للحاضرين الاستقامة صعبة طبعا ولها عقبات بيد ان عقبات وصعوبات الاستسلام اكبر واخطر ، فاى صعوبات تتحملونها فى طريق الاستقامة سوف يثيبكم الله عليها اجرا (ذلك بانه لايصيبهم ظما ولانصب ولامخمصة فى سبيل الله ولايطؤون موطئا يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) ، وتوجه لضيوفه قائلا كل صعوبة تتحملونها هى عمل صالح بينما اذا استسلمتم للعدو لن يكون لمتاعبكم أى اجر عند الله تعالى بل ان الاستسلام للظلم مسوغ للعقوبة واستطرد هكذا يامرنا القران

لاتظلموا ولاترضخوا للظلم.