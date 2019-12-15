عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 15 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مناصرو المخلوع يعتدون على مواكب عفوية نددت بالزحف الاخضر

المهدي:ادانة البشير تتناسب مع جرمه ويجب ان نقبل بحميدتي لبناء الوطن

شبكة صيحة تطالب الحكومة المصادقة على سيداو

هيئة محامي دارفور تكشف عن ترتيبيات لارسال وفد للجنائية لمتابعة اجراءات تسليم البشير

النائب العام: البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها الى الاعدام

الرأي العام

القضاء يدين البشير

المهدي لـ (الرأي العام) :محاكمة الرئيس المعزول مناظر والفيلم قادم

النائب العام: ابشير تنتظره قضايا تحت مواد القتل العمد

وزير المالية : ضعف الاجور اثر على اداء العاملين بالدولة

الزحف الاخضر تحتشد بالالاف غرب القصر

صوت الامة

المهدي يستعجل تعيين الولاة لاجراء انتخابات بالمحليات

السجن عامان للمخلوع ومليوين فاشلة لانصار الحزب المحلول

عامل السن سنقذ الرئيس المخلوع من السجن المطول

محاسب يقتل شخصا بعيار ناري

التيار

الحكم بإيداع المخلوع”الإصلاحية”

النيابة: المخلوع تنتظره قضايا تصل عقوبتها الإعدام

المهدي: انحياز”حميدتي” لمطالب الشعب يجب أنّ يقابل بإيجابية

تاور: كثير من شركات التعدين مملوكة لرموز النظام البائد

التحالف الديمقراطي للمحاميين: القرار أكّد للعالم أجمع الكيفية التي كان يدير بها المخلوع البلاد

المجلس السيادي: جزء كبير من شركات الذهب مملوكة لرموز النظام البائد

الحداثة

عادل عبد الغني: حصل الرئيس المعزول على حكم يناسب العجزة والشيوخ

المئات من أنصار النظام البائد يتظاهرون في شارع القصر

قيادي بالحرية والتغيير: موكب أنصار النظام البائد جاء ضعيفًا بأكثر مما توقّع البعض

المهدي في الدمازين: المشكلات الأهلية أكبر مهدّد لعملية السلام

تاور: “5” ملايين شخص يعملون في قطاع التعدين الأهلي بالسودان

تجمّع المهنيين: الحكم الصادر ضد المخلوع إدانة سياسية له ولنظامه

النيابة العامة: المركز القانوني للبشير تحوّل من المتهم إلى المحكوم عليه

التحالف الديمقراطي للمحامين: الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع يتسق مع القانون

أخبار اليوم

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الحكم على البشير لمدة سنتين وإيداعه الإصلاح الإداري

تجمع الحراك السوداني المتحد يسير مسيرة الزحف الأخضر ويطالب بتمكين دولة الشريعة والقانون

في خطابه أمام أنصاره بالنيل الأزرق : المهدي يقدم مقترحات حول السلام وتعيين الولاة

شركات التعدين تهدد بوقف العمل والخروج من المجال حال زيادة حصة الحكومة التفق عليها من مجمل الانتاج

الدعم السريع تؤكد تعاونها مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام

الانتباهه

ايداع البشير مؤسسة اصلاحية لعامين وادانته بالفساد

بلاغ شروع في القتل ضد زوجة شقيق للمعزول بسبب طعام بعثته للسجن

السوداني

تفاضيل يوم عاصف في الخرطوم

النطق بالحكم في قضية البشيرومسيرة الزحف الاخضر تقترب من القصر

الحركات تطالب من الحكومة ايقاف التعيينات للوظائف العامة

لشرطة تحتوى احتكاكات على خلفية مسيرة الزحف الاخضر

الوطن

إيداع الرئيس المخلوع الإصلاح الاجتماعي ومصادرة الأموال

“الوطن” تكشف حقيقة إلغاء عقد بـ “24” مليون يورو بالجمارك

الناجي: الزحف الأخضر سيستمر “ولو الحكاية ما مشت عدل الدم حدو الركب”

آخر لحظة

مسيرة هادرة للإسلاميين ومناوئين يهتفون (البرهان بلَّ الكيزان)

المهدي لـ (آخر لحظة): الحُكم على البشير مناسب

البدوي: سنعالج الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار

قيادي إسلامي: (الحكاية دي لو ما مشت عدل.. الدم حدو الركب)

الشيوعي: الوطني لن يعود للسُلطة إلى يوم القيامة

اليوم التالي

إدانة الرئيس المخلوع وإيداعه دار الإصلاح لعامين

النيابة: البشير متهم في قضايا تشمل القتل العمد وجرائم عقوبتها الإعدام

المهدي: انحياز حميدتي إلى مطالب الشعب ينبغي أن يقابل بإيجابية

المحكمة تؤكد مقاضاة الجهات التي تبرع لها البشير مدنياً لاسترداد المبالغ