الشرطة تكشف تفاصيل وفاة نزيل كوبر بنيالا

كشفت الشرطة تفاصيل وفاة نزيل بسجن كوبر بنيالا وقالت بتاريخ في الثالث عشر من الشهر الجاري واثناء اجراءات التمام المسائي المعتاد على النزلاء بسجن كوبر بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور تجمهر عدد من النزلاء ورفضوا التحرك الى حراستهم وبادروا بحصب افراد قوة السجن بالحجارة ومحاولة الهروب، فتعاملت معهم القوة واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

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وتطورت المواجهة بحسب الجريدة، باصرار النزلاء على محاولة كسر اسوار السجن والهروب مما اضطر القوة لا ستخدام الأعيرة النارية ونتج عن ذلك وفاة احد النزلاء. وإصابة ثلاثه آخرين تم اسعافهم لتلقي العلاج اللازم وغادر اثنان منهم المستشفى واصيب عدد من منسوبي الشرطة اثناء الاحداث.

واكدت الشرطة هدوء الاحوال بالسجن ومقدرتها على حفظ الامن والاستقرار وحرصها على انفاذ القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)