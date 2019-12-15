هيئة محامي دارفور تكشف عن ترتيبات لإرسال وفد لـ (الجنائية) لمُتابعة إجراءات تسليم البشير

التاريخ: 15-ديسمبر-2019
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كشف هيئة محامي دارفور عن عزمها ابتعاث وفد منها لمحكمة الجنايات الدولية لمتابعة إجراءات تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، واسترداده بواسطة أي محكمة جنايات سودانية متى ما طلبته فى إجراءات لديها.
و أكدت الهيئة في بيان وفقاً للجريدة، أن الحكم الصادر أمس ضد المخلوع بالإيداع فى الإصلاحية لمدة عامين لكبر سنه بحُجة تجاوزه الـ (70 عاماً)، من الناحية الإجرائية لا غبار عليه، وأوضحت أن قاضي الموضوع التزم وفقا لتقديراته بالقانون المعيب ساري المفعول، في وقت طالبت فيه أولياء الدم في جرائمه الكبرى تحريك الإجراءات الجنائية ضده عن كل جرائم القتل التى تم ارتكبها منذ تقويضه للنظام الدستوري فى 1989م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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