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حريق يلتهم 100 منزل بمعسكر سودان جديد بالحاج يوسف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 15-ديسمبر-2019

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حريق يلتهم 100 منزل بمعسكر سودان جديد بالحاج يوسف

 

قضى حريق هائل شب بمعسكر سودان جديد بمنطقة التكامل بمحلية شرق النيل أمس على اكثر من مائة منزل بالمعسكر مما أدى الى وقوع اصابات بالغة وسط سكان المعسكر بجانب عدد من المفقودين من الاطفال بالاضافة الى خسائر مادية فادحة في الممتلكات واستمر الحريق لاكثر من ساعة، وحسب شهود عيان فإن الحريق نتج عن انفجار انبوب غاز ومن ثم انتشر في جميع انحاء المعسكر.واستطاعت قوات الدفاع المدني اخماد الحريق وانقاذ عدد من الضحايا.

 

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وقال مقيم بالمعسكر  للجريدة: “إن الحريق نشب في أحد الخيم ومن ثم انتقل إلى المعسكر بأكمله” وذكر مقيم آخر بالمعسكر إن الحريق تسبب في إغماء النساء والكبار وذلك بسبب ” الدخان ” واضاف، قوات الدفاع المدني وصلت إلى المعكسر في وقت متاخر حيث لم تسهم في إطفاء الحريق بالسرعة المطلوبة، وناشد سكان المعسكر المنظمات الطوعية للتدخل لإنقاذهم من الحريق خاصة بعد فقدهم كل مقومات الحياة وطالبوا المنظمات بتوفير أغطية تأويهم من البرد بعد أن فقدوا كل مايملكون في الحريق.

 

 

يذكر أن المجموعات الموجودة في المعسكر تتبع لولايات الجنوب الثلاث وهي اعالي النيل الكبرى وولاية بحر الغزال وولاية الاستؤائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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