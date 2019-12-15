تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *البشير.. نهاية محكمة.. المهدي يدعو للتعامل بايجابية مع حميدتي السوداني: * تفاصيل يوم عاصف في الخرطوم * النطق بالحكم في قضية البشير، ومسيرة (الزحف الأخضر) تقترب من القصر * الحركات تطلب من الحكومة إيقاف التعيينات للوظائف العامة المجهر: * المحكمة تأمر بحبس (البشير) عامين في مؤسسة رعاية اجتماعية الآلاف من أنصار النظام السابق يسيرون موكب الزحف الأخضر ويغلقون شارع القصر الوطن: * إيداع الرئيس المخلوع الإصلاح الاجتماعي ومصادرة الأموال (الوطن) تكشف حقيقة إلغاء عقد بـ (24) مليون يورو بالجمارك الجريدة: Advertisements * مناصرو المخلوع يعتدون على مواكب عفوية نددت بالزحف الأخضر * المهدي: إدانة البشير تتناسب مع جرمه ويجب ان نقبل بحميدتي لبناء الوطن * شبكة (صيحة) تطالب الحكومة المصادقة على (سيداو) آخر لحظة: * مسيرة هادرة للإسلاميين ومناوئين يهتفوم (البرهان بل الكيزان) المهدي لـ (آخر لحظة): الحكم على البشير مناسب البدوي: سنعالج الأجور لتتناسب مع ارتفاع الاسعار الدار: * إيداع الرئيس المعزول البشير بدار رعاية المسنين لمدة عامين * المحكمة: لا يجوز معاقبة من بلغ السبعين جنائيا وتصادر الاموال * إدانة المعزول بالاشتراك بالتعامل بالنقد الاجنبي والثراء الحرام والمشبوه هيئة الدفاع تهتف: المحاكمة سياسية سياسية داخل قاعة المحكمة * تفاصيل محاولة هروب نزلاء سجن كوبر بنيالا ومصرع نزيل واصابة ثلاثة * مراقبة مسيرة الزحف الاخضر بالطيران الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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