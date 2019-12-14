عائشة موسى تشيد بمستوى العلاقات بين السودان وجمهورية جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشادت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان.

وبحثت خلال لقائها بالقصر الجمهورى اليوم، الاستاذة اشويل لينو وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة اسماء عبدالله، مجالات التعاون الثنائي بين السودان وجمهورية جنوب السودان وسبل ترقيتها.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب السودان اشويل لينو في تصريحات صحفية دعم بلادها الكامل لرئاسة السودان لمنظمة دول الإيقاد واعتبرتها خطوة مهمة لتفعيل التعاون لمواجهة التحديات في الإقليم والمتمثلة في قضايا الأمن والسلام والتنمية وإدارة الكوارث التي تضرب المنطقة في ظل ظروف التغيرات المناخية التى يمر بها العالم.

ودعت وزيرة خارجية جنوب السودان المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان باعتبارها معيقا لعملية السلام الجارية والتنمية التي يسعى السودانيون لتحقيقها.

وأشارت اشويل إلى التعاون بين البلدين فى تحقيق السلام على مستوى البلدين معربة عن امتنان بلادها للدور الذى يضطلع به السودان في تحقيق السلام في دولة الجنوب من خلال موقعه كضامن لعملية السلام بين الأطراف الجنوبية، مشيدة بما ظل يقدمه السودان من مساعدة في اقرار السلام فى دولة الجنوب، خاصة دوره في تطبيق بند الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جنوب السودان .

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وأوضحت الأستاذة اشويل لينو، أن وساطة دولة جنوب السودان في عملية السلام السودانية برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت، تعمل مع الأطراف السودانية لتيسير التوصل إلى اتفاق سلام شامل مبينة أن بلادها تسعى الى ضمان الاستقرار في السودان باعتباره استقرارا لجنوب السودان .

من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية الأستاذة اسماء عبدالله، أنها بحثت خلال اجتماعها بوزيرة خارجية جنوب السودان بمكتبها، التشارك والتعاون المتبادل بين البلدين في تحقيق السلام في كليهما إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الوزارتين .

وأشارت الأستاذة اسماء إلى أن الوزارتين بصدد التوقيع على مذكرة تعاون بين معهدي الدبلوماسية في البلدين لتدريب الدبلوماسيين والإداريين العاملين من البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية أن المباحثات تناولت عددا من القضايا من بينها ضرورة تنشيط الاتفاقيات التي وقعت مع اتفاقية السلام الشامل، مضيفة أن الاجتماع ناقش خطة عمل السودان من خلال رئاسته لمنظمة دول الإيقاد والتي قالت انها سوف تشمل إصلاح المنظمة وتعزيز الأجهزة العاملة فيها.

السوداني