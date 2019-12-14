قيادي إسلامي يهدد بدم يصل الى الركب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي الإسلامي البارز الناجي عبد الله استمرار مسيرة الزحف الاخضر يوم السبت من كل اسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك. وقال الناجي خلال مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب).

وأضاف الناجي: (هذا الزحف الأخضر هو زحف عفوي لا تراجع بل إقدام .. أقول لمن نسي أو تناسى الخرطوم ليست موسكو من كان يظن أنه يتحدث عن القرآن أو الشريعة أو المناهج أو الصحابة فليبحث له عن بلد آخر غير الخرطوم. والشعب السوداني ممكن يستحمل الجوع والمرض والرهق وكل الابتلاءات لكن لما الحكاية توصل الدين فإن راية الاسلام لن تنتكس في السودان). وأضاف الناجي: (قصتنا ما قصة مناصب ولا كراسي نحن قصتنا قصة دين. لو كان وزير الشؤون الدينية أو وكيل التربية أو من صغر منهم وكبر ظنوا أن جذوة السلام قد خبأت فإنهم توهموا وتنكبوا الطريق وتلك الأيام نداولها بين الناس لمزيد من المراجعة والترتيب.

دي البداية وما حنتوقف. اتفقنا كل سبت. هذه بداية الغيث وبداية الغيث قطرة وهذا الموكب سوف يتواصل وسيأتي أهل السودان ومافي رجعة إلا بعد التغيير).

صحيفة الانتباهة