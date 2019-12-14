المهدي يطالب قوي إعلان الحرية والتغيير بعدم “الاستهانة” بالتيار الإسلامي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي قوي إعلان الحرية والتغيير بعدم “الاستهانة” بالتيار الإسلامي لما له من قوة وعتاد ومال، مشيراً إلى ماوصفه بوجود أخطاء كارثية في ممارسات حكومة حمدوك فيما لم يستبعد المهدي تدخل الجيش لتصحيح المسار. وخاطب المهدي يوم السبت اللقاء الجماهيري الحاشد بميدان المولد وسط مدينة الدمازين ضمن سلسلة زياراته للولايات . ودعا المهدي بحسب (الشروق) الاطراف بالساحة السياسية السودانية الى ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وتجنيب البلاد الانزلاق نحو مصير مجهول. ونبه إلى أن اجراء انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذا المأزق.

ونصح المهدي التيار الإسلامي للقبول بحوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر جامع يشارك فيه كل اهل السودان، مؤكداً أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في السودان عن كثب وسيتخذ حيال ذلك خطوات تضمن مصالحة بالبلاد.

الانتباهة