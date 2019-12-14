بالفيديو: أفراد من الجيش يردون على مليونية الزحف الأخضر (أي كوز ندوسو دوس)

انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأفراد في الجيش وذلك بعد مليونية (الزحف الأخضر) مرددين بعض هتافات الثورة واصفين مليونية الزحف بأنها تابعة للكيزان . وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وجد الفيديو مشاهدات عالية من المتابعين حيث قال البعض منهم إن المقطع يثبت وفاء الجيش للسودان . Advertisements حيث خرجت اليوم السبت 14/12 مظاهرات بشوارع الخرطوم تحت مسمى مليونية الزحف الأخضر الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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