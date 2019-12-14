اختراع آلة يدوية لحصاد الصمغ العربي

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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توصل معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان إلى اختراع وتصنيع آلة جديدة يدوية لحصاد محصول الصمغ العربي.
و في تصريح بحسب (سونا) أوضح د. منير إلياس صديق الطاهر، مدير معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان أن هذه الآلة اليدوية جاءت بعد بحوث ودراسات قام بها المعهد لأكثر من ثلاثة أعوام لزيادة جودة إنتاج الصمغ العربي، وأشار الى أن هذه الآلة اليدوية تساعد المنتجين على جودة المنتج؛ خالياً من الملوثات وتقلل المخاطر والأضرار التي تصيب المنتجين جراء عمليات الطق، كما أنها تساعد على الوصول الى كل أفرع الشجرة وتوفر السرعة وتقصر الفترة الزمنية لعمليات اللقيط مع تحقيق الدقة العالية.
وأبان أن هذه الآلة تقلل التكلفة العالية لعمليات النظافة، وكشف د.منير الياس عن أن أصحاب الشركات والمصدرين اهتموا بهذه الآلة لأنها تقلل تكلفة النظافة وتساعد في توفير إنتاج خال من الشوائب والملوثات، الجدير بالذكر أنها صديقة للبيئة ولم يسجل لها أي ضرر على مستوى الشجرة ولا البيئة ولا الإنسان.
وأكد منير أن جهود المعهد متواصلة لتطوير آليات جديدة أكثر فعالية وفائدة للمنتجين بمناطق حزام الصمغ العربي دعماً للإنتاج وتحقيقاً لمعايير الجودة وخدمة للمجتمع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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