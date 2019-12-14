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ورشة تطوير الإعلام في السودان 15 ديسمبر

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-ديسمبر-2019

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ورشة تطوير الإعلام في السودان 15 ديسمبر

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تنطلق في الفترة من 15 وحتى 17 من ديسمبر الجاري فعاليات ورشة تطوير قطاع الإعلام في السودان شراكة بين وزارة الآعلام  والثقافة ومنظمة اليونسكو بفندق القراند هوليداي فيلا  بحضور الخبير الأجنبي مستر ستيف بكلي وتتناول الورشة عدد من المؤشرات في مجال الأحكام القانونية والسياسات التنظيمية والسياق التنظيمي للبث الإعلامي وقوانين مكافحة القذف والتشهير والضوابط القانونية الخاصة بالصحافييين  ويشمل برنامج الورشة ملخص مأتم إنجازة في المراحل السابقة للمشروع.

وكشف المدير المناوب لمكتب اليونسكو بالخرطوم  والمنسق الإعلامي دكتور ايمن بدري بحسب سونا – عن  وقوف المنظمة  بقوة لدعم جهود وزارة الثقافة والإعلام الرامية لتعزيز  حرية الصحافة والتعبير في السودان
وقال الخبير الأجنبي مستر ستيف بكلي بأن السودان في هذة المرحلة يمر بمنعطف يؤهلة ليتبوأ موقعا قياديا في الدول العربية في مجال حرية الإعلام والصحافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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