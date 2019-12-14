عاجل : مباراة الهلال وهلال الأبيض بحضور الجماهير

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : رياضة 61 مشاهدة Advertisements أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال بأن مباراة الهلال وهلال الأبيض مساء غداً الأحد , ستكون بحضور الجماهير وذلك بحسب قناة الهلال لحين النظر للاستئناف المقدم من نادي الهلال. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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