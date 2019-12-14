جوبا تتهم واشنطن بعرقلة تقدم السلام

اتهم وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل مكوي لويث يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ سياسات تمنع تقدم عملية السلام في الدولة الوليدة. وأعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، إنها ستفرض قيوداً على تأشيرات الدخول بالنسبة للذين يقوضون أو يعيقون عملية السلام في جنوب السودان.

و قال الوزير في حديثه للصحفيين في العاصمة جوبا ،بحسب الشروق – ، إن الولايات المتحدة الأميركية “ليس لديها مصلحة ورغبة” في عملية السلام في جنوب السودان.

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وتابع :”موقف الحكومة الأميركية واضح للغاية ، فهي ليست من أجل السلام في جنوب السودان. كلما رأوا تقدماً يحدث في جنوب السودان يميلون إلى عرقتله”.

واتهم مكوي ، وهو من بين القيادات السياسية والعسكرية التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات في عام 2014 ، واشنطن بعرقلة عملية السلام الجارية بفرض قيود على تأشيرة الدخول وفرض عقوبات على الأفراد في جنوب السودان.

وتابع،” بالطبع ، هذا موقف الحكومة الأميركية وهم أحرار في اتخاذ القرارات، لكن بالنسبة لنا هنا لسنا مهتمين بالسفر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)