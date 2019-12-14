منتخب السودان يودع “سيكافا”

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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ودع منتخب السودان بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم “سيكافا”، من دورها الأول وذلك بعد تعادله مع نظيره التنزاني سلبياً، وذلك اليوم السبت بملعب نادي كمبالا سيتي الأوغندي، في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة (ب).
وكان منتخب السودان قد خاض مباراة اليوم أمام تنزانيا بحسابات الفوز فقط، حتى يرفع عدد نقاطه إلى 4، في وقت خاض فيه المنتخب التنزاني المواجهة وفي رصيده 3 نقاط، وكان التعادل فقط يكفيه للوصول للدور قبل النهائي.
وأدى المنتخب السوداني مباراة بشجاعة رقم ضعف خبرة لاعبيه، في مواجهة منتخب تنزانيا الذي خاض البطولة بلاعبيه الذين سيلعب بهم بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين الشهر القادم.
وبحسب موقع (kooora) وجد المنتخب التنزاني صعوبة في اختراق الجدار الحديدي لخط دفاع السودان الذي قاده الثنائي محمد إبراهيم وضاح وعمار كنو، بينما لعب محمد عباس ومنتصر عثمان دورا مميزا في إرباك دفاع تنزانيا ومدافعه المميز والكبير كيفين يونداني.
التعادل رفع رصيد المنتخب التنزاني إلى 4 نقاط، محتلا الترتيب الثاني في المجموعة بعد المتصدر الكيني، الذي فاز اليوم أيضا على زنجبار (1/0) ورفع رصيده إلى 9 نقاط “العلامة الكاملة”.
أما منتخب السودان فرفع رصيده إلى نقطتين، من تعادله اليوم مع تنزانيا، وتعادله في مباراته الأولى مع زنجبار، بينما خسر أمام المنتخب الكيني (1/2).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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