برشلونة يتعثر قبل “الكلاسيكو”

سقط برشلونة حامل اللقب بفخ التعادل على أرض ريال سوسييداد 2-2، السبت، في المرحلة 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم، فاتحا الباب أمام غريمه ريال مدريد للانفراد بالصدارة بحال فوزه الأحد على أرض فالنسيا.

ولم يقدم برشلونة مباراة مقنعة، فقلب تأخره أولا قبل أن يرضخ لمعادلة الفريق الباسكي الذي كان قريبا من تكبيد الفريق الكاتالوني خسارته الرابعة هذا الموسم.

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رفع برشلونة العاجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد ، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأربعاء المقبل في قمة “كلاسيكو” الدوري والمؤجلة من المرحلة العاشرة بسبب الأحداث الأخيرة في اقليم كاتالونيا.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) حصل الضيوف على ركلة جزاء بعد عملية شد من قبل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس على المدافع دييغو ليورنتي، ترجمها ميكل اويارسابال عكس اتجاه الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (12).

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)