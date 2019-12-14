“المهنيين” يمتدح عدالة التقاضي في محاكمة الرئيس المعزول

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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أكد تجمع المهنيين السودانيين أن الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير يمثل ماوصفه بالإدانة السياسية والأخلاقية للمعزول ونظامه، وامتدح التجمع المهنية وعدالة التقاضي التي اتيحت للمعزول من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، منوهاً إلى أنها تعكس قيم الثورة والتغيير.
وقال بيان للتجمع بحسب الشروق – إنه من المعلوم أن تهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية لا تعدو أن تكون غيضًا من فيض فساده وعلوِّه في الأرض وبدايةً لا أكثر لجرد الحساب.
وتابع البيان”:، لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩ وكل جرائم نظامه منذئذ.
وأشار البيان إلى أن حيثيات المحكمة كشفت عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام , مؤكداً على ضرورة ضمان محاسبة الرئيس المعزول في كافة البلاغات التي ستدون ضده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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