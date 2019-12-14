المهدي يلمح لإمكانية تدخل الجيش لتصحيح مسار “الإنتقالية”

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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طالب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي قوى إعلان الحرية والتغيير بعدم “الاستهانة” بالتيار الإسلامي لما له من قوة وعتاد ومال , مشيراً إلى ما وصفه بوجود أخطاء كارثية في ممارسات حكومة حمدوك فيما لم يستبعد المهدي تدخل الجيش لتصحيح المسار.
وخاطب المهدي يوم السبت اللقاء الجماهيري الحاشد بميدان المولد وسط مدينة الدمازين ضمن سلسلة زياراته للولايات .
ودعا المهدي بحسب الشروق – الأطراف بالساحة السياسية السودانية إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وتجنيب البلاد الانزلاق نحو مصير مجهول ونبه إلى أن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذا المأزق ..
ونصح المهدي التيار الإسلامي للقبول بحوار وطني يتوج بمصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر جامع يشارك فيه كل أهل السودان , مؤكداً أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في السودان عن كثب وسيتخذ حيال ذلك خطوات تضمن مصالحة بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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