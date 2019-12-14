كفاح صالح : سأصل إلى النقطة”30″

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يراهن الأمل عطبرة على تحقيق الفوز لاعتلاء صدارة الدوري، ويرى كفاح أنّ معرفته بكلّ نقاط القوة والضعف في المريخ سيساعده.

تحدى مدرب الأمل عطبرة كفاح صالح منافسه المريخ الخرطوم في مباراة الغد ، معلنًا عن رغبته في تحقيق الفوز عليه والوصول إلى النقطة الـ”30″، وتصدّر الدوري الممتاز.

وقال كفاح صالح في تصريح إنّ المريخ سيشرب من كأس الهزيمة الذي شربت منه كلّ الفرق التي قابلها في المنافسة حتى اللحظة.

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وتابع” أحترم المريخ كفريقٍ كبير، ولكنّنا لا نخاف منه أو نخشاه، ونملك كلّ المميزات التي تجعلنا الأفضل أمامه غدًا”.

ويرى كفاح صالح أنّ فوزه على المريخ في مباراة الغد مسألة وقت لا أكثر، كاشفًا عن أنّه يملك التفاصيل الكاملة عن منافسه.

ويترّبع الأمل عطبرة في المركز الثاني برصيد”27″ نقطة، وينافس على صدارة الممتاز.