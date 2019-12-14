إرتفاع طفيف فى أسعار مواد البناء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف جوله لوكالة السودان للانباء بسوق السجانة وبحري عن زيادة طفيفة في السيخ والأسمنت حيث بلغ سعر طن السيخ 51 الف جنية بينما بلغ سعر طن الاسمنت 9 الف و300 جنية وعزا لسونا بعض موردى مواد البناء بسوقى السجانة وبحرى زيادة اسعار مواد البناء لارتفاع سعر الصرف ووقالوا ان الاسوق تشهد حالة من الركود وضعف حركتي البيع والشراء وتراجع الاسعار خاصة في السيخ والأسمنت والطوب . وقال بعض تجار الزنك ان سعر الزنك الامريكى اربع متر ونص تترواح مابين 700- 800 جنية وسعر ستة متر منه الف الى الف و200 جنية واتضح من خلال الجولة ان هنالك ارتفاع فى الطوب حيث تبلغ سعر الف طوبه اثنين الف ونص مقارنة بالف ونص خلال الفترة الماضية وارجع تجار الطوب الارتفاع للفيضانات التى اغرقة الاراضى المستخدمة فى عمليات صناعة الطوب المادة السابقة الهلال السعودي يقصي الترجي التونسي المقالة القادمة كفاح صالح : سأصل إلى النقطة”30″

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