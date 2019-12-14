الهلال السعودي يقصي الترجي التونسي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ممثل السعودية سيواجه فلامنغو البرازيلي في الدور القادم في كأس العالم للأندية.
حقّق الهلال السعودي الفوز على الترجي التونسي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019 اليوم”السبت”.
وتمكّن الفرنسي بافيتيمبي غوميس من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ”73″.
وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.
ويلتقي الهلال في نصف النهائي، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
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