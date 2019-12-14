الهلال يترقّب هدية ثمينة من صدام المريخ والأمل عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صدام قويّ بين متصدّر المنافسة”المريخ الخرطوم”، ومنافسه”الأمل عطبرة”، ومنافس ثالث يترقّب.

تتجّه الأنظار غدًا”الأحد” إلى ملعب”عطبرة” لمتابعة المباراة القوية المرتّقبة بين المتصدّر المريخ الخرطوم ومضيفه الأمل عطبرة صاحب المركز الثاني في الجولة الرابعة عشر من منافسة الدوري الممتاز، بينما يتربّص الهلال الخرطوم أيّ تعثرّ للنادي الأحمر، عندما سيستقبل نظيره هلال الأبيض بـ”الجوهرة الزرقاء.

وصراع الصدارة سيكون العنوان الأبرز بين الأمل عطبرة صاحب الأرض والمريخ الخرطوم الضيف، إذ أنّ الفارق بينهما نقطتين فقط.

وحال حقّق”الأحمر” الفوز، فإنّه سيعزّز صدارته للدوري الذي يتربّع عليه قبل مباراة الغد بـ”29″ نقطة، فيما سيكون الأمل متصدّر حال تمكّن من حصد العلامة الكاملة.

Advertisements

وسيعاني أبو عنجة عندما يحلّ ضيفًا على الأمل، لا سيما وفريقه يعاني من غياباتٍ مؤثرة أبرزها أمير كمال، صلاح نمر، وعماد الصيني.

وبـ”الجوهرة الزرقاء”، يتطّلع الهلال الخرطوم إلى مواصلة النتائج الإيجابية والفوز على ضيفه هلال الأبيض، وتقليص الفارق مع المتصدّر المريخ الذي يتفوّق عليه بأربع نقاط.

واختبار اليوم هو الثاني للمدرب الوطني المكلّف هيثم مصطفى الذي تسلّم المهمة خلفًا لصلاح أحمد آدم، بعدما كان قد تجاوز مطب الشرطة القضارف في المرحلة السابقة.

وفي الوقت الذي سيخوض فيه الهلال التحديّ داخل أرضية الملعب بملاقاة ممثل الأبيض، سيكون مدربه المصري المرشّح حمادة صدقي في الخرطوم لاستلام المهمة بعد التوصّل معه إلى اتفاقٍ مؤخرًا.

وفي مدينة”دار جعل”، يستقبل الأهلي شندي”17″ نقطة، ضيفه الأهلي الخرطوم”13″ نقطة الساعي إلى تجاوز الهزيمة الأخيرة أمام الأمل.