(تاركو) تختار أحمد الصادق للترويج عن عودة رحلاتها للدوحة

شهاب محمد - الخرطوم - السوداز اليوم :

اختارت شركة تاركو للطيران الفنان الشاب أحمد الصادق ليكون واجهة لإعلانها عن عودة رحلاتها للعاصمة القطرية الدوحة، حيث نشرت الشركة صوراً للفنان الشاب وهو داخل طائرتها متجهاً للدوحة لإحياء حفل غنائي هناك،تلك الصور التي حظيت بانتشار واسع أمس في القروبات الإسفيرية، ولم تكن شركة تاركو هي الوحيدة التي سعت للاستفادة من نجومية الفنانين للترويج عن خدماتها التي تقدمها، فقد سبقتها من قبل عدد من الشركات الأخرى وفي مقدمتها شركة مياه غازية كبيرة اختارت الفنان الشاب جمال فرفور قبيل سنوات ليكون واجهتها في تقديم نفسها للجمهور، بحسب صحيفة السوداني.