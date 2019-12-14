شيخة قطرية تثير جدلاً واسعاً وتحمد الله على نعمة الحصار وهذا ما قالته!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خاطبت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، الدول الخليجية، شاكرة الله على حصار “ذوي القربى” لقطر حتى تتخلص الدوحة من ما قالت عنه “الغدر والدسائس” من هذه الدول. في إشارة منها إلى الإمارات “رأس الافعى” والسعودية والبحرين. كما قالت.

وأضافت الشيخة القطرية معلقة على هاشتاج #مقاطعه_المنتجات_الامارتيه الذي حاز على انتشار واسع بعد فضيحة البضائع الاماراتية المشغوشة التي تزود بها الإمارات الدول الخليجية، قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، ( قلنا لكم حصارهم رحمه من الله لنا، افتكينا من بضائعهم المغشوشة والسامة، وافتكينا من الغدر والدسائس، الحمد لله رب العالمين).