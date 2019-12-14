موكب في أجواء مشحونة.. بقلم كمال عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] في ظل هذه الأجواء المتوترة التي تسود الساحة السياسية السودانية تستعصي الكتابة.

] هذا لأن الأحداث الساخنة تمضي بوتيرة متسارعة جداً بصورة تصعب على المراقبين متابعتها.

] عندما تطالعون هذا المقال يكون فعلياً الداعون إلى موكب الزحف الأخضر قد ملأوا الشوارع ليعبروا عن رأيهم.

] حتى الآن ظلت الجهة الداعية للموكب مجهولة، رغم أن الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم قال في تصريحات سابقة، إن عناصر من النظام السابق تتبنى ذلك في وسائط التواصل الاجتماعي.

] لكن بيان القوات المسلحة الذي حذر من الاقتراب من المناطق العسكرية بكل الولايات، قال إن هناك إعلاناً من بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تكشف عن مساراتها.

] شاهدنا بالأمس استعدادات مكثفة وآليات عسكرية في طرقات الخرطوم شرق تحسباً لأية تفلتات تستهدف المنشآت الحيوية.

] لم يهدأ الشارع السوداني منذ انطلاقة ثورة ديسمبر 2018م، وظل قطاع عريض من السودانيين يعيش أجواء الثورة والتغيير حتى بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، مما أدى إلى اختناقات مرورية بصورة شبه يومية.

] لا ندري متى يتوقف هذا التراشق لنعبر مرحلة حرجة في تاريخ السودان السياسي والاقتصادي، لكننا ننادي بضبط النفس والسيطرة على الخطاب الإعلامي تحديداً، حتى لا يزيد الغبن ويؤدي الشحن الزائد إلى ما لا تحمد عقباه.

] يكفينا الحصار الاقتصادي الذي ضيق على حياتنا ومعاشنا، وقتل أحلامنا بسودان جديد نتنسم فيه عبق السلام والرخاء.

] تجري هذه الأحداث وقياداتنا تجلس على مائدة التفاوض في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان مع حركات الكفاح المسلح بحثاً عن سلام انتظرناه طويلاً.

] انفض مؤتمر (الأصدقاء) بدون نتائج ملموسة، وتعنتت أمريكا في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

] وسط كل هذه المعطيات هل نحتاج لمواكب تزيد الضغط على حكومة وليدة وشعب أنهكته الحروب والفتن؟

] وفروا جهودكم للانتخابات المقبلة ونظموا صفوفكم واتركوا الشعب ليختار من يحكمه بعد عامين فقط.

] اجعلوا من الفترة الانتقالية مهراً لتحقيق السلام وإصلاح الاقتصاد، لينعم المواطن السوداني بشيءٍ من الاستقرار بعد سنوات من الاحتكاكات التي أقعدت بالتنمية وأفرغت الخزانة العامة بصورة جعلتنا نستجدي قوتنا من دول الجوار.

] لا فائدة تُرجى مما نشاهده الآن، بل ربما يؤدي إلى تفلتات تخلف مزيداً من الضحايا ليرتفع النواح من جديد في بيوت آمنة تنتظر مستقبل أبنائها الزاهر فيفجعها الموت.