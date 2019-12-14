قرار مرتقب بعدم التعامل مع الذهب المُعالج بالزئبق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ وزير الطاقة والتعدين في السودان، عادل علي إبراهيم، بغياب دور الحكومة في مناطق التعدين وأسواق الذهب.

وأكد في مخاطبته لمؤتمر قضايا التعدين بالخرطوم، يوم السبت، على حوجة الحكومة لسياسات عاجلة للقطاع الذي يعد من أكثر القطاعات إنتاجاً في ظل تراجع الزراعة والصناعة.

وقدر الإنتاج السنوي من الذهب بما يتراوح مابين 120 إلى 200 -طن سنوياً، وبعائدات تقدر بـ 5 مليار دولار.

وكشف عن قرار مرتقب بعدم التعامل مع الذهب المنتج بواسطة الزئبق وقال ساخراً “لا نريد الدخول في قائمة الدول الراعية للزئبق” .

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واضاف “دخول القائمة سهل ولكن الخروج منه صعب” .

ولفت ان البلاد لاتريد ان تدخل مع المجتمع الدولي في تحديات بسبب استخدام الزئبق الذي وقعت اتفاقية لمنع استخدامه منذ العام المقبل واعلن عن خروج بنك السودان نهائيا من مشتروات الذهب كاشفاً عن دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شراء الذهب .

وكشف ابراهيم عن البدء في مراجعة الاتفاقيات على اثر مشكلة تلودي التي راح ضحيتها ثلاث أفراد خلال الفترة السابقة لمشاكل اندلعت بين الاهالي وشركات التعدين.

وأعلن تخصيص جزء من عائدات الإنتاج للمحليات على أن يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية وتوزيعها للمحليات لتجنب الاحتكاكات بين الأهالي والشركات المنتجة.

مؤكداً بعدم السماح لأي شركة اجنبية بالعمل في مخلفات التعدين باستثناء شركة روسية لديها اتفاقية سابقة سيتم تعديل اتفاقيتها بحيث يكون النصيب الأكبر للحكومة.