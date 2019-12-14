العودة إلى مرحلة (الزحف) الطفولي.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

سعيدون بالحرية التى يمارسها اتباع النظام السابق – سعداء نحن بذلك، اذ يبقى الدرس الاول ان يعيش (المؤتمر الوطني) مع انه (محلول) في تلك (الحريات) التي كان يحرمها على غيره.

عندما كان (المؤتمر الوطني) حاكماً كانت مجرد (الندوات السياسية) لاحزاب مثل الشيوعي والامة القومي والبعث ممنوعة – ناهيك عن (المواكب) الشعبية.

موكب (الزحف الاخضر) هو تأكيد على ثورة ديسمبر المجيدة، وتجسيد لشعار (الحرية والسلام والعدالة) التي جاءت بها الثورة.. فقد عاد (المؤتمر الوطني) الى (دواء) كان يمنعه على غيره عندما كان في السلطة.

النظام السابق في ايامه الاخيرة عندما كان يترنح ويتخبط اصدر منشوراً (امنياً) اشار فيه لتوقيف اكثر من (55) صحفياً وناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقادهم للحكومة بما اسموه تقويض النظام.

قانون الطوارئ كفل للقضاء السوداني ان يلقى القبض على المواطن السوداني ان كان مشاركاً في (موكباً سلمياً) الساعة واحدة بعد الظهر ليحاكم عند الثانية بعد الظهر وينفذ الحكم عند الساعة الثالثة، وايضاً بعد الظهر.

الآن يكتب اعلام النظام السابق عن (موكب السبت) بكل وضوح، ويعلن عن ذلك ويروج.

ويدعو قادة النظام السابق بعد كل فسادهم المعلوم الى الخروج الى الشارع نهاراً جهاراً.

هذا لولا الثورة المجيدة ولولا الحريات المتاحة لما نعمتم بذلك حتى في ظل نظامكم الذى كنتم تدينون له بالولاء.

لو لم تتعلموا من هذه الثورة غير الخروج للشارع لكفاكم منها ذلك.

انعموا بتلك (الحريات)، فقد تدركوا (فضائلها) الآن، وتعرفوا (فوائدها) بعد ان حرمتوها على الشعب السوداني (30) عاماً.

لكم ان تعلموا ان تلك المواكب التي تشاركون فيها كمعارضين للحكومة الانتقالية لا تصرف فيها (سندوتشات البيرقر والشاورما) – هي مواكب خالية من (الحوافز والترقيات)… ولا توجد (مواصلات) بعد الموكب!!.. ولا يشارك في احياء الموكب صلاح ولي ولا جمال فرفور.

(2)

موكب (الزحف الاخضر) الذي اعلن عنه اليوم فيه انتصار كبير للثورة – فها هو النظام البائد بعد (30) سنة مارس فيها التمكين لعضويته والاقصاء لغيره يعود الى مرحلة (الزحف).

عادوا الى (الزحف) وفي ذلك عودة الى (الطفولة) – وليس هناك (عدالة سماوية) اكبر من أن يوصف منسوبي المؤتمر الوطني حراكهم بـ(الزحف).

بعد (امريكا روسيا قد دنا عذابها) و(هي لله ..هي لله لا للسطة ولا للجاه)، وبعد ان وصلوا بغرورهم الى (فلترق كل الدماء)، يعودون الآن الى نقطة البداية، ويرجعون الى الصفر (الزحف الاخضر).

وماذا ابقيتم من (خضرة) السودان؟ – فقد جفت المشاريع واصاب (اليباس) الزرع في الجزيرة وفي كنانة والرهد – ولم نجن منكم غير (ترع) كنتم تستعملونها كمواعين لـ(اللغف واللبع).

أنتم الآن لستم بعيدين عن جنون معمر القذافي الذى كان يستعمل (الخضرة) في كل شعاراته نتاج عقد من نقصها.

تعيدون الآن انتاج تجربة القذافي الفاشلة، لا فكر لكم ولا ابتكار ولا ابداع – كل شعاراتكم وافكاركم مسروقة من تجارب الغير – بعضها من مصر وبعضها من تونس وهذا الكتاب (الاخضر) بدساتيره الغريبة في ليبيا تسرقون لونه والزحف (الاخضر) بشرعيته المضحكة نشاهده من النظام البائد الذي قضى على الاخضر واليابس في السودان.

حتى (المواكب) التي كنتم تسخرون منها اثناء الحراك الثوري، عدتم اليها اليوم وانتم من انكرها بالامس.

(3)

تلفزيون السودان عليه ان ينقل مواكب (الزحف الاخضر) على قلتها وتمثيلتها اليوم – حتى نفرز الوجوه التي انكرت انتمائها في الايام الاخيرة.

من يجرؤ منكم ان يخرج في موكب (الزحف الاخضر) ليكتشف فساده وتتضح مواقفه – وبعضكم ركب في قطار الثورة وتنكر لتاريخه.

موكب اليوم يقدم خدمة جليلة للناس وللقضاء لمعرفة الذين افسدوا في العهد البائد والذين تكسّبوا من (الانقاذ) ، وعندما تضررت مصالحهم الخاصة خرجوا من (جحورهم) التي مكثوا فيها الفترة السابقة.

هذه فرصة كبيرة لكشف الاقنعة – على الفضائيات والصحف ان تقدم الصورة وتكشف الوجوه التي تخرج في موكب اليوم.

نريد ان نعرف من هو صليح الثورة من عدوها.

(5)

30 سنة – تمكنوا فيها وانتفعوا لوحدهم بخيرات البلد.

30 سنة – نفذوا فيها للمناصب والوظائف والمراكز.

30 سنة – كانت لهم الكلمة الاولى في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاعلام.

عدالة السماء تعود بهم الآن الى مرحلة (الزحف) – وهذا طور اقل ما يمكن ان يكون في المعارضة.

هنيئاً للحكومة الانتقالية ان حراك معارضتها يتجسد في (الزحف).

(6)

بغم /

قوات الامن كانت تكافح الشعب في الحراك الثوري وتضرب المواكب وهم يلبسون (الاقنعة)، ويتحركون بعربات بدون لوحات.

الآن تبدلت الصورة – المشاركون في مواكب الزحف الاخضر هم من سوف يلبسون (الاقنعة).

السؤال الذي يفرض نفسه هو – من مكث في السلطة (30) عاماً هل يستطيع (الزحف) بعد هذه الفترة.

كيف سيكون شكل غندور وهو زاحف اليوم؟.