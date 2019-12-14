منتخب السودان يغادر بطولة سيكافا

الخليج 365 : التعادل أمام تنزانيا لم يشفع للمنتخب السوداني بالتأهل في بطولة سيكافا، فكان مغادرة البطولة بنقطة يتيمة. ودّع السودان بطولة التحدي لشرق ووسط أفريقيا”سيكافا” اليوم”السبت” بعد سقوطه في فخ التعادل أمام تنزانيا ضمن الجولة الثالثة من المنافسة. وكان المنتخب السوداني في حاجة إلى الفوز لجمع النقطة الرابعة حتى يتأهل بعد حصوله على نقطة وحيدة من تعادلٍ أمام زنجبار في الجولة الأولى. وبلغت حصيلة السودان في بطولة سيكافا تحقيق التعادل في جولتين وخسارة.

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